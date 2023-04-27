Большое переселение людей из зоны боевых действий в более безопасные тыловые города, в частности, Львов, не стало исключением. Наш город не только принимает новых жителей, но обеспечивает их современной медицинской помощью, дает возможность работать и учиться, лечит их психологические раны. Мы фокусируемся на всем том позитиве, который может принести нам вынужденная миграция: экономическое развитие, интеграционные процессы, понимание друг друга и укрепление украинской культуры без границ внутри.

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Впрочем, есть ряд вызовов, о которых не принято, не удобно или не время говорить. Но признание проблемы – увеличение шансов на ее решение. Поэтому ZAXID.NET рассказывает о том, как хорошие гуманитарные намерения могут приводить к увеличению проблем с отходами в условиях нехватки ресурсов в воюющей стране и как быстрые, хотя и необходимые решения, влияют на рост выбросов углерода в Украине (без учета выбросов непосредственно от боевых действий). Предлагаем вместе искать решения для нашего будущего после победы.

"Мы со всем справляемся"

В первые месяцы после полномасштабного вторжения количество отходов во Львове уменьшилось на 15-20% от привычного уровня, рассказывает заместитель руководителя компании "ГринЭра" Тарас Колодий. Его поддерживает и представитель управления по вопросам обращения с отходами ЛГС Тарас Яцикович. Это связано с тем, что люди не только приезжали во Львов, но и уезжали из города.

Сейчас, говорит Тарас Колодий, количество производимых во Львове отходов примерно на 30% больше, чем в аналогичные периоды предыдущих лет. Перевозчики мусора доставляют дополнительные контейнеры на площадках и при необходимости корректируют график заборов.



Переселенцы на львовском вокзале / Фото Збруча

Кроме того, и городские власти, и перевозчики говорят, что в течение прошлого года улучшилось структура мусора – смешанных отходов не слишком больше, потому что люди хорошо сортируют стекло, бумагу, пластик и органику. А контейнеров для органических отходов во Львове стало почти вдвое больше.

За 2022 год мы собрали 212 тыс. тонн смешанных отходов – это более 1 млн. кубометров. Разница с предыдущим годом – в несколько тысяч тонн (если говорить о массе, об объемах – неизвестно, – ред.). Такой незначительный рост связан с сортировкой,

– говорит Роман Яцикович.

И в управлении по вопросам обращения с отходами, и в управлении здравоохранения, и в ЛКП "Львовводоканал" чиновники говорят, что Львов справился со всеми вызовами и сейчас у нас все хорошо.

А что за кулисами?

Инициатива Zero Waste Lviv в начале полномасштабного вторжения, когда город тонел в упаковочных материалах и одноразовой посуде, обеспечивало многоразовой посудой рестораторов и волонтеров, кормивших переселенцев, проводило сбор термосов и многоразовых бутылок для воды, организовывало раздачу многоразовых средств женской и детской гигиены и договорилось с ЛГС о специальном разделе, посвященном обращению с отходами, в чате для помощи переселенцам.

В настоящее время Zero Waste Lviv проводит глубинное исследование так называемых гуманитарных отходов. Руководитель инициативы Ирина Миронова рассказала ZAXID.NET о некоторых кейсах, что можно назвать "обратной стороной благих намерений".

Отмечаем, что Украина и Львов получили много действительно нужной помощи, которая спасала людей в наиболее критические моменты. Но должны говорить и о проблемах.

В ходе исследования отходов гуманитарной помощи были проведены глубинные интервью с благотворительными фондами, организациями, волонтерами, занимающимися помощью.

"Наибольшую проблему представляла гуманитарная помощь в виде одежды. От 15% до 40% приходящего было непригодно ни к какому использованию. Второй большой блок ненужного, о котором упоминали опрошенные, это навозные товары: маски, щитки, халаты – то, что А еще – просроченные средства дезинфекции, их проверяли и если они были горючи, отдавали военным, если нет – отдавали в прифронтовые общины для мытья и дезинфекции эвакуационных машин, пунктов сортировки, куда привозят раненых, а маски и щитки порой до сих пор. лежат на складах", – рассказывает Ирина Миронова.

Еще одной проблемой, с которой сталкивался вероятно каждый, кто сортировал гуманитарную помощь, была так называемая "насыпь", это когда в одной коробке – все в кучу: лекарства, иногда открытые или просроченные, еда, иногда не очень длительное хранение, одежда.

"Были такие случаи, говорят волонтеры, что из коробки так воняло, что ее даже не открывали", – говорит Ирина Миронова.

Кроме сортировки, проблема была и в том, что неизвестно, как лекарство хранилось и что с ним было дорогостоящим. Большая опасная категория – лекарство с коротким сроком годности. Среди них, рассказывает Ирина Миронова, были и специфические медикаменты, например, используемые в онкологии. Но ни одна больница не могла взять на себя ответственность за их безопасность. Так же случалось, что некоторые лекарства приезжали в избытке и срок их годности исходил.

"Согласно законам Украины, утилизировать поврежденные или просроченные лекарства обязаны дистрибьюторы, импортеры или медицинские учреждения. В Украине нет инфраструктуры для сбора просроченных лекарств. Мы делали такой пилотный проект во Львове, но война помешала продолжению. В Украине есть предприятия, которые утилизируют лекарства, но за это надо заплатить, а благотворительные фонды и волонтеры, которые все сортируют, сохраняют, не могут еще дополнительно платить, некоторые признавались, что просто выдавливали лекарства из блистеров, чтобы их никто не употребил, заматывали в пакет и выбрасывали. Другие говорят, что просто выбрасывали", – рассказывает Ирина Миронова.

К сожалению, еще одной категорией гуманитарных отходов было и медицинское оборудование, как показали опросы. Иногда в Украину передавали нерабочую технику или транспорт, возможности отремонтировать здесь – нет.

Координатор проектов ОО "Плато" и волонтер Диана Попфалуши также говорит о "гуманитарном мусоре": непригодная для использования одежда, испорченные продукты и просроченные лекарства. Проблема, по ее мнению, возникла вначале из-за плохой координации, несогласованности действий и логистики, когда люди не знали, что нам будет нужно, и собирали все и везде.

В то же время руководитель управления здравоохранения ЛГС Марта Матюшко в комментарии ZAXID.NET рассказала, что никаких обращений в управление по утилизации медицинских препаратов не было и само управление с такой проблемой не сталкивалось.

Шантаж помощью

Ирина Миронова во время разговора несколько раз отмечает, что ни в коем случае не хочет винить доноров, которым благодарна, как и все украинцы. Но исследование касается именно негативных моментов и скрывать их нельзя, ведь кризисы в мире, к сожалению, будут продолжаться, и нам нужны четкие международные правила обращения с гуманитарной помощью. Не исключено, что сейчас от подобных проблем страдают Турция и Сирия, ставшие жертвами разрушительных землетрясений.

В еще одном интервью для исследования волонтеры из состава в Польше рассказали, что им могли привозить из других европейских стран фуры мороженой пиццы или других специфических продуктов. Тогда их приходилось давать "в нагрузку" бусам, перевозившим помощь в Украину.

Только большие фонды, имеющие опыт и свою специфику, говорит Ирина Миронова, могли решиться на фидбек, сказать, что им это не нужно. Но чем меньше инициативы, тем меньше они имели внутреннюю силу сказать "нет, не присылайте нам мусор".

Иногда те, кто передавали гуманитарку, сами предупреждали, что есть две фуры, а на одной – просроченное. Либо вы берете две, либо не берете. И люди брали. С одной стороны – это боль, ведь столько труда и времени заложено в сортировку, с другой – об этом неудобно говорить, ведь "ну нам все равно помогают". Даже если кто-то избавляется от своих отходов за наш счет,

– говорит Ирина Миронова.

Она рассказывает о еще одном случае, когда вместо средств гигиены – мыла, шампуней – в Украину отправили тональные кремы, в которых скоро заканчивался срок годности, к тому же, для кожи тонов, не свойственных украинкам.

"Речь идет об объемах морского контейнера", – добавляет Ирина Миронова.

Согласно украинскому законодательству, продавать гуманитарную помощь нельзя. Поэтому волонтерские центры представали перед дилеммой, когда приезжала целая палета карнавальных костюмов, обуви на каблуке или платьев с блестками.

Конечно, города живут, есть люди, которым эта одежда нужна, хоть это и не одежда первой необходимости. Теоретически его можно было бы продать на благотворительном мероприятии и закупить за эти средства то, что действительно нужно военным или переселенцам. Но это запрещено,

– говорит Ирина Миронолва.

В настоящее время благотворительные фонды тщательно проверяют. Если кто-то несвоевременно распределил помощь и она испортилась, это считается нарушением, но, говорит Ирина Миронова, проверяющие не учитывают, что эти нераспределенные вещи могли не иметь никакой пользы и, соответственно, конечного бенефициара, либо имели короткий срок годности или поступили в избытке. .

"Вопрос гуманитарной помощи важно исследовать, обсуждать и вырабатывать на международном уровне правила ее предоставления, чтобы она не создавала дополнительных проблем в общинах, и так пораженных", - говорит Ирина Миронова.

Углеродный след и восстановление

Еще одна проблема войны и вызванного ею переселения людей – это углеродный след, о котором почти не говорят и тем более не рассчитывают, говорит Диана Попфалуши из ОО "Плато".

За семь месяцев войны выбросы углерода в Украине увеличились на 100 миллионов тонн – практически на треть (за другим данным – на 23%). Для сравнения – такой же объем выбросов Нидерланды производят через год.

Больше всего в структуре углеродных выбросов занимают пожары (23,8 миллиона тонн), боевые действия (8,9 миллиона тонн) и движение внутриперемещенных лиц – 1,5 миллиона тонн.

Но самое большое количество выбросов, все же, от восстановления – сейчас и в перспективе. Выбросы от реконструкции гражданской инфраструктуры – это 50% всех выбросов. Речь идет о временном жилье, модульных городках, строительстве постоянных объектов. Миграция сильно влияет и нуждается в многих ресурсах и в будущем, и уже сейчас. Ресурсов, которых у нас часто нет – это материалы, промышленность,

– говорит Диана Попфалуши.

Конечно, мы не будем выбирать – оставлять людей на улице или возводить модульные городки. Людям нужно жилье. Но, говорит Диана Попфалуши, грустно и интересно в то же время, что эти выбросы углерода не учитываются.

Выбросы от ведения боевых действий не обязательно включать в отчет, да и не ясно, кому их включать. Так же с выбросами от перемещения людей и других факторов войны. Украина выступает за то, чтобы разработать методику, как это все считать и чтобы определиться, кто за это должен отвечать. Очевидно, отвечать должна Россия, но сейчас это сложно", - говорит член ОО "Плато".

Если проблему учета пока не удается решить на международном уровне, то что уж говорить об отдельных городах.

"Влияние в городах фиксируются мало где, потому что нам главное – решить неотложную проблему. А потом может посчитаем, а может и нет, потому что нет методологии и о ней никогда раньше не задумывались. Перемещение людей, выбросы, потери экосистемы… Как мы можем посчитать потери экосистемы, если у нас нет данных о том, что она давала нам раньше? Не с чем сравнить", – объясняет Диана Попфалуши.

По ее мнению, о методологии учета влияния на окружающую среду нужно позаботиться на государственном уровне – разработать стратегические наработки. А города могут участвовать в пилотных проектах.

Также в подсчетах может помочь "План действий устойчивого развития и противодействия изменениям климата", разработанный во Львове в прошлом году "Ассоциацией энергоэффективных городов Украины". В этом отношении есть требования к измерениям, к базовым показателям.

"Это инструмент, обязывающий город что-то делать и за которым можно отслеживать изменения. Город можно спрашивать, кто ответственен, кто выполняет, как вы мониторите и актуализировали ли вы план в соответствии с вызовами войны? А какие у вас есть инструменты в пределах этого механизма?", – советует Диана Попфалуши.

Деньги не считаются тоже

В городах нет учета не только вреда окружающей среде, но и ресурсов, в том числе денег, говорит Ирина Миронова. Например, никто не считал, кто – город, предприниматели или граждане – и сколько тратили на вывоз отходов, какие ресурсы были потрачены на их утилизацию или хранение.

Да, в условиях кризиса каждый делал, что мог, но нам нужна эта информация. Чтобы это все посчитать, должен быть запрос города и очень кропотливая аналитическая работа, для которой требуется много данных от перевозчиков. На это, как всегда, не хватает рук , времени, ресурсов. А главное, мне кажется, – желание. Но чем лучше ведется сбор информации об отходах, тем лучше потом считать убытки", – объясняет Ирина Миронова.

В качестве примера нерационального использования и без того ограниченных ресурсов она также приводит вопросы с питьевой водой. Если во многих городах Украины вода из крана не пригодна для питья, Львову повезло – водопроводную воду здесь можно пить. Единственное ее отличие – оно жесткое, поэтому кажется странным для тех, кто привык к суперочищенной воде без минералов.

"Многие приезжающие покупают воду. В центрах для переселенцев часто есть бутылированная вода. Эти расходы чрезмерны, особенно для людей, которые и так в финансовом затруднении, но ведь вода – это базовая потребность. Кроме дополнительных расходов – это еще и дополнительные отходы. Об этом нужно говорить, нужна информационная кампания от города для переселенцев", – говорит Ирина Миронова.

Специалистка ЛКП "Львовводоканал" по связям с общественностью Татьяна Гембач-Копач рассказала ZAXID.NET, что предприятие периодически информирует потребителей о безопасности воды из львовских кранов в своих соцсетях, но целенаправленной кампании для новых жителей действительно не проводило.

"Это хорошая подсказка для нас", – говорит Татьяна Гембач-Копач.

Итак, какой вывод можем сделать? Что поможет нам продвигаться в направлении решения проблем? Прежде всего, коммуникировать о проблемах, даже о тех, о которых хочется умолчать. Городские власти и общественные организации должны объединиться: исследования одних могут стать основой для разработки документов и принятия решений другими. Также город может общаться с властью на центральном уровне – ведь многие города имеют схожие проблемы. Государство же, в свою очередь, должно мыслить стратегически и позаботиться не только о методологии подсчета наших убытков в этой войне, но и об отношениях с волонтерами и гуманитарными фондами.

Что касается проблемы гуманитарных отходов, то здесь должно идти речь о широкой коммуникации – на уровне малых и крупных организаций и их партнеров за рубежом. Четкие правила смогут избавить от многих проблем в будущем. А украинцам не привыкать изменять мир.

А еще – должны быть взрослыми и не прятаться от проблем, брать ответственность за будущее и не бояться неудобных вопросов.