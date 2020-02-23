Последствия Brexit: в Британии введут новые паспорта

После выхода из состава Европейского Союза в Британском правительстве приняли решение обновить паспорта. В Министерстве внутренних дел говорят, что это сможет вернуть их национальную идентичность.

По словам министра Британии Притти Патель, власти начнут предоставлять новые паспорта уже с марта 2020 года. Об этом сообщили в Sky News.

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В правительстве говорят, что паспорта в новом стиле вернутся к "знаковому дизайну", а выход из ЕС дал уникальную возможность проложить новый путь в мире.

Вернувшись к знаковому синему и золотому дизайна, британский паспорт в который раз переплетется с нашей национальной идентичностью. И я не могу дождаться путешествия,

– сказала министр внутренних дел Притти Патель.

Кроме изменения цвета, новые паспорта Великобритании будут вышиты цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. В министерстве сообщают, что также это будет "самый современный британский паспорт, который когда-либо был", с рядом новых и обновленных функций безопасности.



С марта в Британии введут новые паспорта



Новые паспорта будут технологически улучшенными

Лица, имеющие действительные, бордовые паспорта, могут продолжать использовать их для путешествий до момента их окончания. А с марта 2019 года бордовые паспорта начали выдавать без слов "Европейский Союз" на передней обложке.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из ЕС. Слово происходит от английских Britain (Великобритания) и Exit (выход).



23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе. Более половины граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание выйти из Евросоюза.



Он должен был состояться еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора о Brexit, сроки перенесли на 31 января 2020 года.