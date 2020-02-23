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      Наслідки Brexit: у Британії введуть нові паспорти

      -
      Прітті Патель / news.sky.com

      Після виходу зі складу Європейського Союзу у Британському уряді прийняли рішення оновити паспорти. У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що це зможе повернути їхню національну ідентичність.

      За словами міністерки Британії Прітті Патель, влада почне надаватиме нові паспорти вже з березня 2020 року. Про це повідомили у Sky News.

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      В уряді кажуть, що паспорти у новому стилі повернуться до "знакового дизайну", а вихід з ЄС дав унікальну можливість прокласти новий шлях у світі.

      Повернувшись до знакового синього та золотого дизайну, британський паспорт вкотре переплететься з нашою національною ідентичністю. І я не можу дочекатися подорожі,
      – сказала міністерка внутрішніх справ Прітті Патель.

      Окрім зміни кольору, нові паспорти Великої Британії будуть вишиті квітковими емблемами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу. У міністерстві повідомляють, що також це буде "найсучасніший британський паспорт, який коли-небудь був", з низкою нових та оновлених функцій безпеки.

      паспорт
      З березня у Британії введуть нові паспорти

      паспорт
      Нові паспорти будуть технологічно покращеними 

      Особи, які мають дійсні, бордові паспорти, можуть продовжувати використовувати їх для подорожей до моменту їх закінчення. А з березня 2019 року бордові паспорти почали видавати без слів "Європейський Союз" на передній обкладинці.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з ЄС. Слово походить від англійських Britain (Британія) та Exit (вихід).

      23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії в Євросоюзі. Більше половини громадян, які взяли участь в голосуванні, виявили бажання вийти з Євроспільноти.

      Він мав відбутися ще 29 березня 2019 року, однак після трьох провальних голосувань з приводу договору про Brexit, терміни перенесли на 31 січня 2020 року.

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      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Велика Британія Brexit Новини України
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