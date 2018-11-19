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      Последствия для Украины избрания российского генерала Прокопчука главой Интерпола

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      Александр Прокопчук – генерал-майор МВД и внешней разведки России уже 21 ноября может стать новым инструментом Путина в гибридной войне, которую тот развернул по всему миру.

      В среду 21 ноября "сотрудника МВД России" могут избрать новым президентом международного бюро Интерпола.

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      За это должны проголосовать на Генассамблее Интерпола в Дубае. Европейские эксперты по безопасности и политики назвали эту новость шоком и безумием, а также пригрозили демаршем.

      Депутат Европарламента Ребекка Хармс отметила, что если заместитель главы МВД России станет руководителем Интерпола, то страны ЕС должны из Интерпола выйти.

      Депутат Європарламенту Ребека Гармс

      Депутат Европарламента Ребекка Хармс

      Возмущение вызывает не просто то, что разведчик одного из самых коррумпированных государств возглавит организацию, которая ищет по всему миру воров и коррупционеров. Но и то, что Россия является лидером в использовании Интерпола в собственных политических целях.

      Это россияне требовали от Интерпола арестовать Яроша, Яценюка, Тимошенко и Коломойского. И именно Кремль с помощью Интерпола пытался добраться до американца Билла Браудера, одного из главных критиков России в мире. Запросы на их аресты генерировал никто другой как Александр Прокопчук. С его избранием главой Международного бюро удовлетворить аппетиты россиян станет значительно легче.

      Это может также иметь следствием определенную избирательность в принятии Интерполом решений. Особенно в политически или международно чувствительных делах, когда можно кого-то признавать террористами и объявлять в розыск, а кого-то не признавать и не объявлять в розыск,
      – заметил экс-заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Касько.

      Лица, в отношении которых выписано "красное уведомление", могут быть арестованы в любой стране мира, а их счета заморожены. И Кремль сможет еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для преследования. Более того, всю стратегию работы Интерпола в следующие четыре года будет определять представитель страны-агрессора.

      Генерал-майор МВД та зовнішньої розвідки Росії Олександр Прокопчук

      Генерал-майор МВД и внешней разведки России Александр Прокопчук

      В Украине уже начали собирать подписи против избрания Прокопчука. Нардеп Антон Геращенко заявил, что имеет доказательства того, что Прокопчук шпионил за Соединенными Штатами и был внедрен в Интерпол.

      Россияне продолжают убивать украинцев, и поэтому мы считаем недопустимым, чтобы Интерпол возглавил представитель России Александр Прокопчук. К тому же, есть информация о том, что он был и является представителем именно российских спецслужб. Он работал еще в КГБ, после того в службе внешней разведки, и в 2003 году его просто направили для работы в российском Министерстве внутренних дел,
      – сказал народный депутат Антон Геращенко.

      Будут выбирать нового президента вместо арестованного недавно Мена Хунвея. Российский разведчик был его заместителем и первым россиянином, который стал вице-президентом Интерпола. Интересно, что он родился в Украине, окончил филфак университета Шевченко, а карьеру в российской милиции начал при Путине, в 2003 году.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Новости Украины Новости России Интерпол Европарламент Европа МИД Украины
      Источник: 24 канал
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