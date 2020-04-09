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      Последствия карантина: что Офис Президента готовит для борьбы с безработицей

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      Есть разные сценарии безработицы, – Офис Президента / Pixabay

      Количество безработных украинцев увеличивается во время карантина из-за вспышки коронавируса, однако все больше из них становятся на биржу. Благодаря этому государство может выделять им деньги.

      Люди начали понимать, что надо зарегистрироваться. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

      Интересно: Безработица в Украине: какие вакансии наиболее популярны во время карантина

      Он отметил, что увеличение количества безработных означает "не только негативную вещь". Тимошенко также добавил, что "есть разные сценарии безработицы".

      Мы видим официальные данные. И они начали увеличиваться. Что это значит? Что люди начали получать деньги, которые выделяет государство безработным. Это не значит, что он безработный сидит без денег, мы ему выделяем деньги. Да, это небольшие деньги, но деньги,
      – объяснил Тимошенко.

      Заместитель руководителя ОПУ также добавил, что в Украине продолжается большая стройка – ее не намерены сворачивать.

      "Мы понимаем, что многие люди могут туда пойти работать. Это и дороги, школы, садики, стадионы и все остальное", – добавил он.

      Рост безработицы в Украине: что нужно знать

      Важно! По состоянию на 7 апреля 2020 года в центры занятости за помощью по безработице обратились более 360 тысяч украинцев.

      Интересно! Это на 13% больше, чем год назад. В Минэкономики прогнозируют дальнейший существенный рост количества зарегистрированных безработных.

      29 марта Кабинет Министров принял решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице:

      • регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в центры занятости;
      • выплату будут назначать с первого дня регистрации.

      Як вплинув карантин на фінанси українців
      Как повлиял карантин на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Офіс Президента Безработица
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