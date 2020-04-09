Наслідки карантину: що Офіс Президента готує для боротьби з безробіттям

Кількість безробітних українців збільшується у час карантину через спалах коронавірусу, однак все більше із них стають на біржу. Завдяки цьому держава може виділяти їм гроші.

Люди почали розуміти, що треба зареєструватися. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Українській правді".

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Він зазначив, у збільшення кількості безробітних означає "не лише негативну річ". Тимошенко також додав, що "є різні сценарії безробіття".

Ми бачимо офіційні дані. І вони почали збільшуватися. Що це означає? Що люди почали отримувати гроші, які виділяє держава безробітним. Це не означає, що він безробітний сидить без грошей, ми йому виділяємо гроші. Так, це невеликі гроші, але гроші,

– пояснив Тимошенко.

Заступник керівника ОПУ також додав, що в Україні триває велике будівництво – його не мають наміру звертати.

"Ми розуміємо, що багато людей може туди піти працювати. Це і дороги, школи, садки, стадіони і все інше", – додав він.

Ріст безробіття в Україні: що треба знати

Важливо! Станом на 7 квітня 2020 року до центрів зайнятості по допомогу через безробіття звернулись понад 360 тисяч українців.

Цікаво! Це на 13% більше, ніж було рік тому. У Мінекономіки прогнозують подальше суттєве зростання кількості зареєстрованих безробітних.

29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття: