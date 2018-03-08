Послу Венгрии в Украине выдвинули серьезные обвинения

Посол Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия, заявляя о праве Венгрии раздавать паспорта всем тем, у кого есть венгерские корни.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии. У нас сейчас все это запланировано... с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", – сказала Зеркаль.

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Она добавила, что Украина заняла достаточно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов.

Зеркаль также отметила, что Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, ко всем странам-соседям. При этом она добавила, что из-за заявления Кешкеня не будут высылать.