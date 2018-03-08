Послу Угорщини в Україні висунули серйозні звинувачення

Посол Ерно Кешкень перевищує свої дипломатичні повноваження, заявляючи про право Угорщини роздавати паспорти усім тим, у кого є угорське коріння.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє УНІАН.

"А ще він не проти автономії. Ми також не проти автономії від Угорщини. У нас зараз все це заплановано... з розмовами щодо того, що він перевищує свої повноваження тут, в Україні", – сказала Зеркаль.

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Вона додала, що Україна зайняла досить жорстку й незмінну позицію щодо мовних положень закону про освіту і решти питань.

Зеркаль також відзначила, що Угорщина вдається до подібних заяв, як у ситуації з Україною, щодо усіх країн-сусідів. При цьому вона додала, що через заяви Кешкеня не висилатимуть.