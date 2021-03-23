Послы G7 поддержали позицию Офиса Президента Украины о недопустимости провокаций и вандализма во время мирных акций, которую им донес председатель ОП Андрей Ермак во время встречи в понедельник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Сергей Быков.

Такое мнение высказал политолог Сергей Быков на своей странице в Facebook.

"Зеленский получил от правоохранителей информацию о том, что за провокациями на Банковой стоят организации Порошенко. Президент уже поручил главе своего Офиса Ермаку разобраться с провокаторами, которые вандализмом дискредитируют мирные протесты в Украине", – рассказал он.

Блогер добавил, что председатель ОП Андрей Ермак объяснил все послам G7 во время недавней встречи.

Параллельно с этим Ермак на вчерашней встрече рассказал все послам G7 - и о провокаторах, которые во время акции в поддержку Стерненко били окна и уродовали стены Офиса Президента, и об их причастности к Порошенко, – отметил эксперт.

Быков также подчеркнул, что дело о вандализме под стенами ОП не закончится только разговорами.

"Рассказами дело не закончилось – правоохранители уже расследуют это дело, а Ермак по заданию Зеленского курирует диалог с протестующими и разбирается в том, кто спровоцировал конфликт и изначально радикализировал мирную акцию", – пояснил он.

Блогер также отметил, что послы G7 полностью поддержали действия ОП.

"Послы G7 такое развитие событий одобряют и поддерживают ОП в том, что мирные протесты должны быть цивилизованными акциями, а не актами вандализма. Ермаку удалось донести до Запада, что радикализация протеста была искусственной и сделанной для хорошей картинки – в первую очередь, на телеканалах Порошенко", – подчеркнул политолог.