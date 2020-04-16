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      БЛОГ Галина Янченко
      Депутат фракции "Слуга народа", член Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

      Пособники не помогут: как ускорить рассмотрение поправок в "антиколомойском" законе

      -
      Що Рада робитиме з 16 тисячами правок до "антиколомойського" законопроєкту / iportal.rada.gov.ua

      В конце марта Рада поддержала в первом чтении "антиколомойський" законопроект, принятие которого является одним из требований МВФ для предоставления Украине финансовой помощи. После этого народные депутаты подали к нему рекордное количество поправок – более 16 000.

      Що таке 16 000 правок у цифрах:

      • Це 650 робочих годин для їх розгляду
      • 40 пленарних тижнів
      • Майже 2 роки роботи парламенту
      • 40% часу роботи всієї каденції ВРУ

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      Навіть автори поправок не приховують, що їх мета – це блокування роботи парламенту. Та ще й у публічній площині ставлять умови іншим парламентарям у кращих традиціях голлівудських бойовиків: я готовий зняти поправки, якщо….

      Відповідаючи на такі умови у голлівудській манері: Верховна Рада не веде перемовин із законодавчими терористами. Тому, сьогодні плануємо розглянути зміни до Регламенту, якими пропонується спеціальна процедура для законопроєктів, які стали інструментом законодавчого спаму.

      Головна ідея цих змін до Регламенту – ми переносимо систематизацію та обговорення тисяч поправок на майданчик комітету. А в зал – вже готовий текст для ухвалення рішення по суті. При цьому у ВСІХ депутатських фракцій та груп, як і у кожного позафракційного депутата, залишається можливість подати додаткові правки – але в обмеженій кількості. Така процедура не буде поширюватись на розгляд кодексів та змін до Конституції.

      Застосувати особливу процедуру також буде не просто – для неї потрібно зібрати 150 підписів, а потім затвердити 226 голосами народних депутатів в залі.

      У законотворчій роботі також потрібен з доровий глузд, який, власне, і пропонується запровадити законопроєктом №1043.

      Автор: Галина Янченко
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Банки Верховная Рада Дорогие депутаты Игорь Коломойский
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