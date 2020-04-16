Посіпаки не допоможуть: як прискорити розгляд правок до "антиколомойського" закону

Наприкінці березня Рада підтримала у першому читанні "антиколомойський" законопроєкт, схвалення якого є однією із вимог МВФ для надання Україні фінансової допомоги. Після цього народні депутати подали до нього рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.

Що таке 16 000 правок у цифрах:

Це 650 робочих годин для їх розгляду

40 пленарних тижнів

Майже 2 роки роботи парламенту

40% часу роботи всієї каденції ВРУ

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Навіть автори поправок не приховують, що їх мета – це блокування роботи парламенту. Та ще й у публічній площині ставлять умови іншим парламентарям у кращих традиціях голлівудських бойовиків: я готовий зняти поправки, якщо….

Відповідаючи на такі умови у голлівудській манері: Верховна Рада не веде перемовин із законодавчими терористами. Тому, сьогодні плануємо розглянути зміни до Регламенту, якими пропонується спеціальна процедура для законопроєктів, які стали інструментом законодавчого спаму.

Головна ідея цих змін до Регламенту – ми переносимо систематизацію та обговорення тисяч поправок на майданчик комітету. А в зал – вже готовий текст для ухвалення рішення по суті. При цьому у ВСІХ депутатських фракцій та груп, як і у кожного позафракційного депутата, залишається можливість подати додаткові правки – але в обмеженій кількості. Така процедура не буде поширюватись на розгляд кодексів та змін до Конституції.

Застосувати особливу процедуру також буде не просто – для неї потрібно зібрати 150 підписів, а потім затвердити 226 голосами народних депутатів в залі.

У законотворчій роботі також потрібен з доровий глузд, який, власне, і пропонується запровадити законопроєктом №1043.