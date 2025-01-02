Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского. Стоит отметить, что Ханука празднуется в течение восьми дней – она началась 25 декабря, а заканчивается 2 января.
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Посольство обеспокоено проявлениями антисемитизма
Посол Израиля Михаэль Бродский поблагодарил украинские правоохранительные службы за быструю реакцию на инциденты.
Просим и в дальнейшем действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон,
– написал посол Израиля.
К своему сообщению Бродский добавил фото ханукальной меноры во Львове.
Ханукальная менора во Львове / Фото: Михаэль Бродский
Напомним, во Львове 1 января 19-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения повредил Ханукальную менору, которую установили на руинах синагоги "Золотая Роза". Впоследствии полиция открыла уголовное производство по статье о повреждении религиозных сооружений.
Ранее украинская певица Катя Chilly высказалась против установления крупнейшей в Европе ханукии на Майдане Независимости. Пост артистки вызвал бурное обсуждение в сети, часть украинцев обвинили ее в ксенофобии и антисемитизме.