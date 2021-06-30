Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг написал поздравление в своем твитере.

Важно Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Он добавил лозунги, из-за которых российская сборная подавала на Украину жалобу: "Слава Украине! Героям слава!". К сообщению он добавил эмодзи с украинскими флагами.

Важно! Украина сенсационно победила Швецию со счетом 2:1. Одолеть шведов удалось в экстратайме.

Реакция на победу Украины в матче со Швецией