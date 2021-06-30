Надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг написав привітання у своєму твітері.

Важливо Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Він додав гасла, через які російська збірна подавала на Україну скаргу: "Слава Україні! Героям слава!". До допису він додав емодзі з українськими прапорами.

Важливо! Україна сенсаційно перемогла Швецію з рахунком 2:1. Здолати шведів вдалося у екстратаймі.

Реакція на перемогу України у матчі з Швецією