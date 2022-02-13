Об этом американские СМИ сообщили 13 февраля, ссылаясь на собственные источники. Томас-Гринфилд должна была возглавить делегацию США на государственных мероприятиях в Либерии.

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Почему госпожа посол должна была ехать в Либерию

В Белом доме впоследствии сообщили, что вместо Томас-Гринфилд в Либерию полетит Дана Бэнкс, старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Африки. Она будет возглавлять делегацию США, которая будет участвовать в празднованиях в Либерии – 200-й годовщины, с тех пор как первые свободные чернокожие американцы прибыли на остров Провиденс.

Томас-Гринфилд высказалась о действиях Кремля

В конце января представительница США при ООН подчеркнула, что Вашингтон хочет увидеть от России признаки деэскалации. Она отметила, что Москва прибегает к "мерам, которые выходят за рамки открытых военных действий". Говорится, в частности, о кампаниях по дезинформации, направленных на то, чтобы скрыть правду и создать повод для собственной агрессии.

Россия уже занимается дезинформацией и пропагандой, пытаясь представить Украину агрессором, а себя – жертвой,

– подчеркнула дипломат.

Она также заявила, что действия России подрывают фундаментальные основы Устава ООН. В то же время пояснила, что цель Вашингтона и его союзников в Европе – дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Если этого не удастся достичь, Кремль получит достойный ответ.

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