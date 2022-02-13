Про це американські ЗМІ повідомили 13 лютого, посилаючись на власні джерела. Томас-Грінфілд мала очолити делегацію США на державних заходах у Ліберії.

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Чому пані посол мала їхати у Ліберію

У Білому домі згодом повідомили, що замість Томас-Грінфілд у Ліберію полетить Дана Бенкс, старша директорка Ради національної безпеки з питань Африки. Вона очолюватиме делегацію США, яка братиме участь у святкуваннях в Ліберії – 200-ї річниці, відколи перші вільні чорношкірі американці прибули на острів Провіденс.

Томас-Грінфілд висловилася про дії Кремля

Наприкінці січня представниця США при ООН наголосила, що Вашингтон хоче побачити від Росії ознаки деескалації. Вона зауважила, що Москва вдається до "заходів, які виходять за рамки відкритих військових дій". Мовиться, зокрема, про кампанії з дезінформації, спрямовані на те, щоб приховати правду й створити привід для власної агресії.

Росія вже займається дезінформацією та пропагандою, намагаючись представити Україну агресором, а себе – жертвою,

– підкреслила дипломатка.

Вона також заявила, що дії Росії підривають фундаментальні засади Статуту ООН. Водночас пояснила, що мета Вашингтона та його союзників у Європі – дипломатичне вирішення ситуації навколо України. Якщо цього не вдасться досягти, Кремль отримає гідну відповідь.

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