Таку заяву зробив Джейк Салліван, радник американського президента з національної безпеки. Він пояснив, що у США публікують інформацію, "щоб зупинити війну, а не розпочати її".

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Салліван підкреслив, що Вашингтон не планує давати Росії можливість "влаштувати сюрприз – звалити щось на Україну чи світ". Саме тому там намагаються якнайширше ділитися інформацією, якою володіють. "Це те, що ми зробили. І те, що продовжуватимемо робити", – запевнив він.

Радник Байдена пояснив, що у США не можуть передбачити конкретний день ймовірного вторгнення. Але там стверджують, що масштабні воєнні дії Росії можуть розпочатися в Україні будь-якого дня, навіть ще до закінчення Олімпіади – 20 лютого.

Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії посилені санкції.

Салліван про загрози з боку Росії

Радник американського президента зазначив, що Росія продовжує стягувати війська та техніку до кордонів України. Їхні маневри, мовляв, роблять очевидною ймовірність масштабних військових дій. Салліван не виключив, що Росія може наважитися на ракетно-бомбові удари. "Вони ніколи не бувають такими точними, як би хотілося будь-якій армії. Ми навіть не знаємо, наскільки точними їх хотіли б зробити росіяни, — додав він.

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