Посол отверг приглашение федерального президента, назвав его оскорблением для украинцев, сообщает дипломат Светлана Мельник, которую также позвали, как "сопровождение" посла.

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"Концерт солидарности" должен состояться 27 марта. На нем будут выступать российские исполнители и звучать музыка российских композиторов.

Приглашение федерального президента / Скриншот 24 канала

Светлана Мельник назвала приглашение не солидарностью с Украиной, а очередным издевательством, плевком в лицо украинцев.

Предлагать Послу Украины послушать музыку страны-агрессора в ее исполнении российских солистов. И это в то время, когда украинский народ более месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное завывание сирен – это наиболее изысканный вид издевательства над нашим государством,

– прокомментировала она.

Андрей Мельник отверг приглашение, также назвав его оскорблением.

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