Посол відкинув запрошення федерального президента, назвавши його образою для українців, повідомляє дипломатка Світлана Мельник, яку також покликали, як "супровід" Посла.

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"Концерт солідарності" має відбутися 27 березня. На ньому виступатимуть російські виконавці та лунатиме музика російських композиторів.

Запрошення федерального президента / Скриншот 24 каналу

Світлана Мельник назвала запрошення не солідарністю з Україною, а черговим знущанням, плювком в обличчя українців.

Пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів - і це в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен - це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою,

– прокоментувала вона.

Андрій Мельник відкинув запрошення, також назвавши його образою.

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