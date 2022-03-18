Впрочем, Мельник решил ответить Шольцу. Он заявил, что не только президент страны-агрессора ответственен за войну в Украине, но и все молчаливое российское население.

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Это война России на уничтожение против Украины. Точка. Это российские, а не инопланетные летчики бомбят украинские города, убивают женщин и детей.

– написал Мельник.

Он добавил, что самое молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну, а Путин – это только верхушка айсберга.

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