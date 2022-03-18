Втім, Мельник вирішив дати відповідь Шольцу. Він заявив, що не тільки президент країни-агресорки відповідальний за війну в Україні, а й все мовчазне російське населення.
До теми Це війна Путіна, – Шольц закликав німців не булити росіян
Це війна Росії на знищення проти України. Крапка. Це російські, а не інопланетні льотчики бомбардують українські міста, вбивають жінок і дітей,
– написав Мельник.
Він додав, що саме мовчазне російське суспільство де-факто підтримує війну, а Путін – це лише верхівка айсберга.
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