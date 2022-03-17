На думку канцлера Німеччини, ображати росіян – неприпустимо. Буцімто це лише Володимир Путін вбиває українців.

До теми Ми ж говорили вам, що "Північні потоки" – це підготовка до війни, – Зеленський до Бундестагу

Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це,

– написав Шольц.

У другому твіті він пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.

До теми дивіться відеозвернення Зеленського до Шольца: