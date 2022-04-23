Об этом в эфире 24 канала рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Он также добавил, что из-за конституционного запрета Япония не имеет Вооруженных Сил, как таковых.

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Что известно об оборонной способности Японии

"Японцы все же развили мощные вооруженные формирования со всеми признаками армии. Несмотря на то, что это отлично обученные и образцово оснащенные войска – Япония, ни при каких обстоятельствах, не может осуществлять вооруженное противостояние", – объясняет посол Украины в Японии.

По его словам, северные территории нужно возвращать, но большей угрозой является Северная Корея, постоянно выпускающая ракеты в Японское море.

Это прямая угроза и даже против нее Япония не может предпринимать первые шаги, потому что есть запрет Конституции,

– утверждает дипломат.

"С другой стороны – стратегический договор с США и есть даже ядерные гарантии против любой внешней угрозы. То есть в такой ситуации вмешаться должны США", – отмечает Корсунский.

Сможет ли Япония забрать Курильские острова

Относительно возвращения северных территорий, от Японии не стоит ожидать каких-либо силовых шагов,

– убежден посол.

В то же время японское общество очень активно обсуждает вопрос увеличения средств на оборону, а также обсуждается и изменение Конституции. Достоверно не известен контекст изменений, но в высшем политикуме такие разговоры присутствуют, утверждает Сергей Корсунский.

Справка. Вопрос Курильских островов возник из-за их оккупации СССР в 1945 году, во время японско-советской войны, являвшейся частью Второй мировой. До оккупации острова входили в область Немуро, префектуры Хоккайдо. После оккупации они были добавлены в состав Южноносахалинской области. Япония впервые с 2003 года заговорила об оккупации собственных территорий.

Перспектива возвращения Курильских островов в состав Японии: смотрите видео