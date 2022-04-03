По словам Мельника, президент Германии не считает, что украинцы – это отдельный от России народ. Также Посол подчеркнул, что Германия до сих пор имеет много связей с Россией.

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Мельник заявил, что Путин уверен в несуществовании украинского народа и пытается убедить в этом других – утверждает, что нет украинского языка, культуры, и, соответственно, государства.

Кажется, Штайнмайер разделяет идею о том, что украинцы действительно не являются субъектами,

– сказал Посол в интервью.

Мельник подчеркнул, что Германия продолжает вести дела со страной-агрессором, а также зависит от российских газа, нефти и угля. В частности, по словам Посла, сам Штайнмайер приложился к этому – сначала в должности главы канцелярии, а затем и министра иностранных дел.

Вспомнил Мельник и советника канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенса Плетнера, который также, по словам Посла, принадлежит к пророссийскому звену в Германии. Также Мельник обратил внимание на деятельность госсекретаря в МИД Германии Андреаса Михаэлиса.

Штайнмайер десятилетиями создавал паутину контактов с Россией. К ней привлечены множество людей, которые сейчас отвечают на светофорах,

– отметил он.