Посол Израиля призвал Украину перенести посольство в Иерусалим

Посол Израиля Джоэл Лион призвал Украину перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В 2019 году стало известно, что Украина собирается открыть в Иерусалиме Офис инноваций, но дипломат сказал, что пока непонятно, когда это произойдет и какой у него будет статус.

Об этом Лион заявил в интервью LB.ua. По его словам, необходимо решить многие вопросы логистики, аренды, специализации и персонала. И лишь только после этого офис можно будет открыть.

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Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Мы не знаем, что хочет открыть Украина. Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство,

– сказал он.

Что известно о переносе дипучреждений в Иерусалим?

В 2018 году США перенесли свое посольство в Иерусалим, признав этот город столицей Израиля.



В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая отвергает решение США по Иерусалиму. Украина не голосовала.



Посольство Украины в Израиле сейчас находится в Тель-Авиве.