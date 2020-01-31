23:37
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Посол Ізраїлю закликав Україну перенести посольство у Єрусалим

      508 Читать новость на русском
      Ізраїль просить Україну перенести посольство у Єрусалим / AFP

      Посол Ізраїлю Джоел Ліон закликав Україну перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. У 2019 році стало відомо, що Україна збирається відкрити в Єрусалимі Офіс інновацій, але дипломат сказав, що поки незрозуміло, коли це станеться і який у нього буде статус.

      Про це Ліон заявив в інтерв'ю LB.ua. За його словами, необхідно вирішити багато питань логістики, оренди, спеціалізації та персоналу. І лише тільки після цього, офіс можна буде відкрити.

      Актуально: Зеленський закликав Ізраїль ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі

      Ми хочемо, щоб в Єрусалимі було посольство. Ми просимо Україну відкрити посольство в Єрусалимі, а не в Тель-Авіві. Ми не знаємо, що хоче відкрити Україна. Ми б хотіли, щоб це було дипломатичне представництво,
      – сказав він.

      Що відомо про перенесення дипустанов у Єрусалим?У 2018 році США перенесли своє посольство в Єрусалим, визнавши це місто столицею Ізраїлю.

      У 2017 році Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, яка відкидає рішення США щодо Єрусалиму. Україна не голосувала. 

      Посольство України в Ізраїлі наразі розташоване у Тель-Авіві.

      Укрзалізниця призупиняє продаж квитків за студентськими квитками
      сьогодні
      7211
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Ізраїля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:15 Зачем Путин прячет свои рейтинги
      Іван Яковина 458
      сьогодні , 23:10 Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки
      Світлана Попова 174
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      8076
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      518
      сьогодні , 22:35 Головні новини 31 січня: Помпео в Україні, коронавірус – близько
      Андрій Шляхтін 758
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук