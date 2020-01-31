Посол Ізраїлю закликав Україну перенести посольство у Єрусалим

Посол Ізраїлю Джоел Ліон закликав Україну перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. У 2019 році стало відомо, що Україна збирається відкрити в Єрусалимі Офіс інновацій, але дипломат сказав, що поки незрозуміло, коли це станеться і який у нього буде статус.

Про це Ліон заявив в інтерв'ю LB.ua. За його словами, необхідно вирішити багато питань логістики, оренди, спеціалізації та персоналу. І лише тільки після цього, офіс можна буде відкрити.

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Ми хочемо, щоб в Єрусалимі було посольство. Ми просимо Україну відкрити посольство в Єрусалимі, а не в Тель-Авіві. Ми не знаємо, що хоче відкрити Україна. Ми б хотіли, щоб це було дипломатичне представництво,

– сказав він.

Що відомо про перенесення дипустанов у Єрусалим?У 2018 році США перенесли своє посольство в Єрусалим, визнавши це місто столицею Ізраїлю.



У 2017 році Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, яка відкидає рішення США щодо Єрусалиму. Україна не голосувала.



Посольство України в Ізраїлі наразі розташоване у Тель-Авіві.