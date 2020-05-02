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      Посол Украины в ФРГ отказался участвовать в мероприятии из-за российского коллеги

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      Посол України у ФРН Андрій Мельник
      Посол України у ФРН Андрій Мельник / Громадське

      Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в совместной церемонии возложения венков перед домом на Шулленбургринг. Именно там 2 мая 1945 г. капитулировали войска Вермахта, которые держали оборону Берлина.

      Мельник висловив вдячність бургомістру за запрошення і пояснив причину своєї відмови, повідомило німецьке видання Tagesspiegel.

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      Посол України у Німеччині наголосив, що не хоче вшановувати пам'ять українських героїв, стоячи пліч-о-пліч з представником країни-агресора. Він додав, що за цей час жертвами агресії Кремля стали понад 14 тисяч українців.

      Вшанування пам'яті українських героїв, стоячи пліч-о-пліч з представником країни-агресора, яка вже шостий рік поспіль веде криваву війну на сході України та незаконно окупувала Крим, я не зміг би собі уявити навіть у найстрашнішому кошмарі,
      – заявив посол України.

      Мельник підкреслив, що спільне вшанування пам'яті є немислимим. Він нагадав, що під час Другої світової війни понад 6 мільйонів українців воювали у лавах Червоної Армії та ще 250 тисяч у військах союзників. Водночас понад 3 мільйони українських солдат не повернулися додому живими, поклавши життя в останні дні війни в операції по звільненню Берліна.

      Посол також висловив жаль, що у Берліні досі немає пам'ятника українським жертвам нацизму, а рівень знань німецької громадськості про ці величезні жертви України є досі вкрай обмеженим. 

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Жертвы Украина – Россия Война Война на Донбассе Новости политики Новости Украины
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