14:31
2 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Посол України у Німеччині відмовився брати участь у заході через російського колегу

      -
      Посол України у ФРН Андрій Мельник
      Посол України у ФРН Андрій Мельник / Громадське

      Посол України у ФРН Андрій Мельник відхилив запрошення бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера взяти участь у спільній церемонії покладання вінків перед будинком на Шулленбургрінг. Саме там 2 травня 1945 року капітулювали війська Вермахта, які тримали оборону Берліна.

      Мельник висловив вдячність бургомістру за запрошення і пояснив причину своєї відмови, повідомило німецьке видання Tagesspiegel.

      Важливо Відеоконференція в нормандському форматі: про що говоритимуть глави МЗС

      Посол України у Німеччині наголосив, що не хоче вшановувати пам'ять українських героїв, стоячи пліч-о-пліч з представником країни-агресора. Він додав, що за цей час жертвами агресії Кремля стали понад 14 тисяч українців.

      Вшанування пам'яті українських героїв, стоячи пліч-о-пліч з представником країни-агресора, яка вже шостий рік поспіль веде криваву війну на сході України та незаконно окупувала Крим, я не зміг би собі уявити навіть у найстрашнішому кошмарі,
      – заявив посол України.

      Мельник підкреслив, що спільне вшанування пам'яті є немислимим. Він нагадав, що під час Другої світової війни понад 6 мільйонів українців воювали у лавах Червоної Армії та ще 250 тисяч у військах союзників. Водночас понад 3 мільйони українських солдат не повернулися додому живими, поклавши життя в останні дні війни в операції по звільненню Берліна.

      Посол також висловив жаль, що у Берліні досі немає пам'ятника українським жертвам нацизму, а рівень знань німецької громадськості про ці величезні жертви України є досі вкрай обмеженим. 

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Жертви Україна – Росія Війна Війна на Донбасі Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Новини про коронавірус 2 травня: ВООЗ продовжила надзвичайну ситуацію, нові випадки в Україні
      сьогодні , 14:05 Новини про коронавірус 2 травня: ВООЗ продовжила надзвичайну ситуацію, нові випадки в Україні
      Анастасія Зазуляк
      Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?
      сьогодні , 12:00 Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?
      Іван Примаченко