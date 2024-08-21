Как сообщают журналисты, 21 августа к зданию белорусского посольства пришли члены партии "Во имя Республики" и ее сторонники.

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Посольство забросали яйцами, помидорами и картофелем

Среди участников акции также был председатель партии Арман Бабаджанян. Присутствующие забросали яйцами, помидорами и картофелем стены и ворота посольства. Активисты требовали от властей разорвать отношения с Беларусью и выслать из страны белорусских дипломатов.

Причиной акции стали оскорбительные слова Лукашенко о том, что Армения никому, кроме них, не нужна и о ней все забудут. Недавно белорусский диктатор в интервью российскому пропагандистскому телеканалу раскритиковал политику армянских властей по сближению с западными странами.

Вы видите политику. Я даже не обращал внимания и говорить не хочу об Армении. Ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что они имеют. Какая Франция, какой Макрон?

– заявил он.

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К слову, в интервью Лукашенко также публично унизил украинских женщин, назвав их "подстилками" и "проститутками". По его мнению, украинцы на Западе никому не нужны.