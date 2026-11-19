Об этом политик заявил в социальной сети X.

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Что сказали в Париже?

В четверг, 19 ноября, министр иностранных дел Франции подтвердил, что военные его страны также присутствуют в столице Украины для обеспечения стабильных связей между государствами в условиях постоянной военной угрозы.

Мы полностью признаем это французское присутствие в Украине. Здесь нечего скрывать– заявил Барро.

Он также обратил внимание на то, что о реальной ситуации и работе миссии в Киеве знают те парламентарии, которые лично посещают украинскую столицу. При этом Барро раскритиковал ультраправого политика Марин Ле Пен за то, что она не посещает Украину.

В нашем посольстве в Киеве есть дипломаты и военный персонал, которые поддерживают наши отношения с Украиной – страной, которую почти каждую ночь будят бомбы Владимира Путина– подчеркнул министр.

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Напомним, что 25 октября лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая в настоящее время является главной фавориткой на пост президента Франции, официально начала свою президентскую кампанию. В вопросе российско-украинской войны политик хочет заблокировать финансирование Киева из бюджета ЕС. Она утверждает, что Франция потратила слишком много средств на поддержку Украины.