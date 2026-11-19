Про це політик заявив у соцмережі X.

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Що сказали в Парижі?

У четвер, 19 листопада, міністр закордонних справ Франції підтвердив, що військові його країни також присутні у столиці України задля забезпечення стабільних зв'язків між державами в умовах постійної воєнної загрози.

Цю французьку присутність в Україні ми повністю визнаємо. Тут нема чого приховувати– заявив Барро.

Він також звернув увагу на те, що про реальну ситуацію та роботу місії в Києві знають ті парламентарі, які особисто відвідують українську столицю. При цьому Барро розкритикував ультраправу політикиню Марін Ле Пен за те, що вона не відвідує Україну.

У нашому посольстві в Києві є дипломати та військовий персонал, які підтримують наші відносини з Україною, країною, яку майже щоночі пробуджують бомби Володимира Путіна– підкреслив міністр.

Нагадаємо, що 25 жовтня лідерка ультраправих Марін Ле Пен, яка наразі є головною фавориткою на посаду президента Франції, офіційно розпочала свою президентську кампанію. У питанні російсько-української війни політикиня хоче заблокувати фінансування Києва з бюджету ЄС. Вона стверджує, що Франція витратила надто багато коштів на підтримку України.