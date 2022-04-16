Об этом сообщил 15 апреля министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Он акцентировал, что Италия до сих пор верит в дипломатию и стремится к миру.

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Выразил благодарность от имени правительства

Ди Майо рассказал, что их посол уже прибыл в столицу Украины. Он открыл дипломатическое учреждение и готовится к приему посетителей.

Это символ Италии, которая не теряет времени, не перестает верить в дипломатию и упорно стремится к миру. Искренне благодарим от имени правительства Италии,

– написал глава МИД.

Публикация главы МИД Италии / Скриншот

Ранее о возвращении посольств в Киев заявил ряд других государств. Среди них были:

Бельгия,

Франция

Турция;

Словакия;

и страны Балтии.

Также возобновляет работу и представительство Евросоюза в столице Украины.

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