Возле забора разместили российский флаг, который облили красной краской.

Представительница полиции Габриэла Путира сообщила, что инцидент произошел 28 марта после 16:00 на улице Бельведерская. Несколько мужчин облили красной краской здание российского посольства.

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По информации польских СМИ, перед зданием посольства собралась группа из нескольких человек. На акцию протеста они принесли баннер с надписью "Долой фашизм".

Перед забором посольства разместили фотографии масштабных последствий войны России против гражданского населения Украины. Также участники акции разместили около забора российский флаг, который облили красной краской.

В результате акции польские полицейские задержали двоих человек.



Посольство России в Варшаве облили краской / Фото из твиттера Аркадиуша Щурека

Посольство России в Варшаве облили краской / Фото из твиттера Аркадиуша Щурека

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