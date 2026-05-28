Каллас утверждала, что посольство США покинуло Киев после угроз России: что говорят в МИДе и в ОП

Страна-агрессор сыпала угрозами новых "системных" ударов по центрам принятия решений в Киеве и призвала иностранных граждан как можно скорее покинуть украинскую столицу. Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас 28 мая проинформировала, что представители американского посольства якобы покинули Киев.

О таком она сообщила во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.

Что Каллас сказала об американском посольстве в Киеве?

Высокая представительница ЕС отметила, что союзники должны быть едиными в поддержке Украины. Однако, по ее словам, посольство США покинуло Киев, тогда как все дипломатические представительства стран ЕС продолжают работу в украинской столице.

"Из того, что мы слышали из Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли", – заявила Каллас.

Действительно ли американцы выехали из Киева?

В украинском МИД оперативно отреагировали на заявления Каи Каллас и проверили информацию относительно ее слов.

Информация о выезде посольства США не соответствует действительности,

– подчеркнул Гергий Тихий.

К тому же советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию вокруг заявления Каи Каллас "странным", отметив, что Украина не должна трактовать слова руководителя дипломатии ЕС по Соединенным Штатам.

В то же время, в комментарии для журналистов он отметил, что, по имеющейся информации, американские дипломаты могли временно покидать Киев перед ночной атакой в ​​воскресенье, 24 мая. Литвин также подчеркнул, что Украина благодарна всем дипломатическим миссиям, продолжающим работу в столице.

Как Россия угрожает новыми обстрелами?

Напомним, что на днях Россия заявила о намерениях наносить новые удары по украинской столице. Глава МИД России Сергей Лавров традиционно избрал целями атак "центры принятия решений", объясняя это как "ответ" на действия Украины и передавая ответные сигналы через контакты с США.

Следует отметить, что посольства Франции, Польши и ЕС в Украине заявили о продолжении работы в Киеве. Они осудили заявления Москвы как безответственные, противоречащие международному праву, и подчеркнули, что это скорее свидетельство слабости России.

При этом неожиданно россияне дали заднюю и передумали наносить удары по Офису Президента Украины на Банковой и по Верховной Раде. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что, по его мнению, Верховная Рада не является "центром принятия решений", поскольку депутаты не руководят военными действиями и не определяют цели ударов. Аналогичную позицию он высказал и по поводу Офиса Президента Украины.