Флаг ЛГБТ-сообщества уже не первый год вывешивает Посольство США в России. Именно радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.

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В Москве вывесили флаг ЛГБТ-сообщества

Права человека универсальны. Каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований,

– рассказали в посольстве США.

Более того, посол США в России Джон Салливан заявил, что присоединился к заявлению послов и временный поверенный из других дипмиссий в России о важности защиты прав человека всех людей, включая ЛГБТ.

Обратите внимание! Радужный флаг создал Гилберт Бейкер специально для гей-прайда в Сан-Франциско в 1978 году. Флаг впервые продемонстрировали 25 июня 1978 года на гей-прайде. Именно в этот день впоследствии начали отмечать День радужного флага.

Краткая предыстория