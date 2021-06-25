Прапор ЛГБТ-спільноти вже не перший рік вивішує Посольство США в Росії. Саме веселковий прапор є символом ЛГБТ-спільноти.

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У Москві вивісили прапор ЛГБТ-спільноти

Права людини універсальні. Кожна людина заслуговує на те, щоб жити життям, вільним від ненависті, упереджень і переслідувань,

– розповіли у посольстві США.

Ба більше, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що приєднався до заяви послів і тимчасовий повірений з інших дипмісій в Росії щодо важливості захисту прав людини всіх людей, включаючи ЛГБТ.

Зверніть увагу! Веселковий прапор створив Ґілберт Бейкер спеціально для гей-прайду у Сан-Франциско у 1978 році. Прапор вперше продемонстрували 25 червня 1978 року на гей-прайді. Саме у цей день згодом почали відзначати День веселкового прапора.

Коротка передісторія