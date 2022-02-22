В частности, в ведомстве в картинках показали историческое развитие Киева и Москвы. Сообщение было опубликовано 22 февраля.

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Посольство США "потроллило" Путина

В посольстве США в Киеве отреагировали на очередные заявления Владимира Путина, в которых он кардинально искажал исторические факты. Так, президенту России напомнили, что на самом деле долгие годы на территории Москвы было болото, пока Киев развивался.

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Сравнительное фото, которое разместило посольство США в Киеве / Фото посольства США в Киеве

Картинку американское посольство опубликовало после обращения Владимира Путина о "признании" псевдореспублик на Донбассе.

Что сказал Владимир Путин в обращении 21 февраля

  • В обращении 21 февраля Владимир Путин "легализовал" боевиков на Донбассе. Президент России даже издал специальный приказ.
  • Озвучивая вполне пропагандистские и ложные тезисы, Путин в своей "лучшей" традиции принялся извращать историю.
  • В частности, глава Кремля заявил, что якобы "Украину создал Ленин". Хотя на самом деле первое письменное упоминание слова Украина датировано 1187 годом – то есть 830 лет назад. Владимир Лелин родился только в 1870 году.
  • Более того, когда на месте Москвы было болото, столица Украины процветала – там строили церкви, правили князья и развивалась Киевская Русь.
  • Более того, глава Кремля также прибег к угрозам, пообещав "показать Украине настоящую декоммунизацию".

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