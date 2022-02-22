Зокрема у відомстві у картинках показали історичний розвиток Києва та Москви. Допис опублікували 22 лютого.

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Посольство США "потролило" Путіна

У посольстві США в Києві відреагували на чергові заяви Володимира Путіна, у яких він кардинально спотворював історичні факти. Так, президенту Росії нагадали, що насправді довгі роки на території Москви було болото, поки Київ розвивався.



Порівняльне фото, яке розмістило посольство США в Києві / Фото посольства США в Києві

Картинку американське посольство після звернення Володимира Путіна про "визнання" псевдореспублік на Донбасі.

Що сказав Володимир Путін у зверненні 21 лютого

У зверненні 21 лютого Володимир Путін "легалізував" бойовиків на Донбасі. Президент Росії навіть видав спеціальний наказ.

Озвучуючи цілком пропагандистські та неправдиві тези, Путін у своїй "кращій" традиції взявся перекручувати історію.

Зокрема очільник Кремля заявив, що нібито "Україну створив Ленін". Хоча насправді перша письмова згадка слова Україна датована 1187 роком – тобто 830 років тому. Натомість Володимир Ленін народився тільки у 1870 році.

Зауважимо, що глава Кремля також вдався до погроз, пообіцявши "показати Україні справжню декомунізацію".

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