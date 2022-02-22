Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що слова Путіна про Україну були безглуздими. Адже нашу державу заснував український народ.

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США відреагують швидко

Квін запевняє, що останнє порушення законів, яке вчинив Путін, зустріне швидку реакцію США.

Президент Джо Байден вже підписав наказ, який забороняє усі нові інвестиції, торгівлю та фінансування осіб зі США у так званих "республіках". Це був лише перший крок,

– заявила дипломатка.

Вона запевнила, що США продовжують координуватися з союзниками та партнерами, щоб дати сильну відповідь на ці неприйнятні кроки.

"Реакція буде швидкою. Скажімо прямо: дії Путіна загрожують не лише Україні, але й світовому порядку. Це порядок, який підтримував мир та стабільність за часів Другої світової війни. Міжнародна спільнота на боці України", – наголосила Квін.

Захід вводить санкції проти Росії

Через цинічність Путіна тепер страждатиме вся Росія. Адже лідери вже почали підписувати санкції і наголошують, що це лише початок. Так, президент США Джо Байден підписав указ про заборону інвестицій та торгівлі з бойовиками з Донбасу.

Німеччина через рішення Путіна "визнати" бойовиків зупиняє сертифікацію російського "Північного потоку-2". Міністерству економіки вже дали відповідні вказівки.

Велика Британія запровадила санкції проти Росії. Під обмеження потрапляють низка банків та російські олігархи Роттенбери.

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