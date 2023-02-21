Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Вашингтона, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. Он отметил, что для таких стран, как США, важно заботиться о безопасности своих граждан, ведь это играет на авторитет и общественную поддержку правительства.

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По словам Юнуса, эти заявления посольств, прежде всего, касаются тех, кто имеет два гражданства. Это не касается тех, кто имеет двойное гражданство, например, американцы или британцы, которые в браке с гражданами России.

Что стоит за заявлениями посольств

Если Владимир Путин объявит о военной обязанности всех граждан России, они не смогут покинуть пределы этой страны. В то же время для России такие люди станут предметом шантажа, заметил Юнус.

Америка хочет продемонстрировать всему миру и своим гражданам прежде всего, что наличие американского паспорта – это величайшее счастье для любого гражданина, ведь Америка будет защищать тебя. Это политика страны,

– добавил политолог.

Также США могут предупреждать, чтобы их граждане не уезжали в определенные места. Если с американцами что-то происходит за границей, все государственные механизмы страны будут работать, чтобы решить эту проблему. Однако, чтобы не усложнять процесс, США заранее предупреждают своих граждан о возможной опасности.

Юнус о предупреждениях от США и других стран: смотреть видео

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