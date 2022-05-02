Об этом во время визита во Львов сообщила временно поверенная в делах США Кристина Квин.

Важно Посольства массово возвращаются в Киев: о чем это свидетельствует и безопасно ли в столице

Вместе с мэром Львова Андреем Садовым они обсудили стоящий перед городом вызов – строительство крупного реабилитационного центра.

Он сегодня критически необходим для тяжело раненых украинцев. И здесь мы очень нуждаемся в плече международных партнеров. Спасибо американскому правительству и гражданам за ленд-лиз и максимальную поддержку Украины,

– отметил Садовый.

Отметим, что глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посещали Киев. Как пишут СМИ, представители США пообещали президенту Зеленскому, что американские дипломаты вернутся в столицу Украины уже в скором времени.

Источники в Госдепе сообщили СМИ, что раньше в Вашингтоне с осторожностью относились к возвращению дипломатов в столицу Украины. В то же время все больше западных стран возвращали свои посольства в Киев.

Почему посольства многих стран решили вернуться

В Министерстве обороны заявили, что Россия не оставляет свои планы захватить всю Украину, в частности, Киев, поэтому о безопасности столицы говорить пока рано. Киевская городская военная администрация также уверена, что опасность для Киева остается, поэтому город должен быть готов к обороне.

В то же время ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов заявил, что безопасность в условиях войны – понятие относительное. Например, польский посол не покидал Киев в самые трудные часы вражеского наступления – это была убедительная демонстрация солидарности с Украиной.

Обратите внимание! Посольствам важно вернуться в столицу не только из соображений солидарности, но и ввиду важности непрерывности процесса решения вопросов двусторонних отношений, особенно конфиденциальных.

Эксперт общественного движения "Всі разом!" Евгений Сависько уверен, что возвращение посольств в Киев свидетельствует о нескольких важных моментах:

Первый – это убежденность в победе Украины в войне с Россией.

Второй – наша столица становится достаточно безопасным городом, угрозы ее захвата нет.

Третий – жест поддержки украинского народа в этой войне.

Четвертый – желание укрепить свои позиции и получить новые в современной Украине.