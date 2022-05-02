Про це під час візиту до Львова повідомила тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

Важливо Посольства масово повертаються до Києва: про що це свідчить та чи безпечно у столиці

Разом з мером Львова Андрієм Садовим вони обговорили виклик, який стоїть перед містом – будівництво великого реабілітаційного центру.

Він сьогодні критично необхідний для важко поранених українців. І тут ми неабияк потребуємо плеча міжнародних партнерів. Дякуємо американському уряду та громадянам за ленд-ліз та максимальну підтримку України,

– зазначив Садовий.

Зауважимо, що голова Держдепу Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня відвідували Київ. Як пишуть ЗМІ, представники США пообіцяли президенту Зеленському, що американські дипломати повернуться до столиці України вже незабаром.

Джерела у Держдепі повідомили ЗМІ, що раніше у Вашингтоні з обережністю ставились до повернення дипломатів до столиці України. Водночас все більше західних країн повертали свої посольства до Києва.

Чому посольства багатьох країн вирішили повернутися

У Міністерстві оборони заявили, що Росія не полишає свої плани захопити всю Україну, зокрема Київ, тому про безпечність столиці говорити поки зарано. Київська міська військова адміністрація також впевнена, що небезпека для Києва залишається, тому місто має бути готовим до оборони.

Натомість провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Мартинов заявив, що безпека за умов війни – поняття відносне. Наприклад, польський посол не залишав Київ у найскрутніші години ворожого наступу – це була переконлива демонстрація солідарності з Україною.

Зверніть увагу! Посольствам важливо повернутись до столиці не тільки з міркувань солідарності, а й зважаючи на важливість безперервності процесу розв'язання питань двосторонніх відносин, особливо конфіденційних.

Експерт громадського руху "Всі разом!" Євген Савісько впевнений, що повернення посольств до Києва свідчить про кілька важливих моментів:

Перший – це переконаність в перемозі України у війні з Росією.

Другий – наша столиця стає доволі безпечним містом, загрози її захоплення немає.

Третій – жест підтримки українського народу в цій війні.

Четверте – бажання зміцнити свої позиції та здобути нові в сучасній Україні.