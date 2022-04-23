Втім, міська влада Києва наполягає, що у столиці все ще небезпечно. Про те, що означає масове повернення посольств до Києва та наскільки це безпечне рішення – сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Які посольства вже повернулися

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що станом на 18 квітня до Києва повернулися посольства 16 країн і цей крок – ще одне свідчення підтримки світу.

Так, у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

За останні дні до української столиці також повернулися посольство Узбекистану та Нідерландів, а у Великій Британії заявили, що планують відновити роботу вже незабаром.

Чому посольства вирішили повернутися

У Міністерстві оборони заявили, що Росія не полишає свої плани захопити всю Україну, в тому числі Київ, тому про безпечність столиці говорити поки зарано. Київська міська військова адміністрація також впевнена, що небезпека для Києва залишається, тому місто має бути готовим до оборони.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що спецслужби США та Великобританії приблизно за пів року знали про плани Росії атакувати Україну. Вони мали деталі операції та її цілі. Зокрема, їм було відомо, що Путін збирається захопити Київ та встановити в Україні проросійський режим. Західні спецслужби інформували про це як керівництво України, так й інші країни.

Через загрозу життю працівників посольств, більшість посольств припинили роботу в Києві та були переведені в західні регіони України. Зараз посольства деяких країн повертаються до Києва, хоча далеко не всіх. Таке рішення спирається на інформацію західних розвідок, про те, що Росія відмовилася від ідеї захоплення Києва і зосередилася на окупації Сходу та Півдня. Проте ситуація ще може змінитися, небезпека зберігається. Тому низка посольств, зокрема, США не поспішають повертатися до Києва,

– пояснив Хмелевський.

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, заявив, що безпека за умов війни – поняття відносне. Наприклад, польський посол не залишав Київ у найскрутніші години ворожого наступу – це була переконлива демонстрація солідарності з Україною.

Київ готовий до оборони / Фото КМДА

Посольствам важливо повернутись до столиці не тільки з міркувань солідарності, а й зважаючи на важливість безперервності процесу розв'язання питань двосторонніх відносин, особливо конфіденційних.

Це насамперед стосується посольств країн-членів Євросоюзу. Тим самим вони доводять свою впевненість у спроможності України захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Крім того, повернення посольств в Україну працює на післявоєнну перспективу відновлення економіки та інфраструктури України. Адже держави, які довели дружбу з Україною не на словах, а на ділі, матимуть преференції в процесі укладання контрактів на реконструкцію української економіки,

– наголосив Мартинов.

Григорій Маленко, голова фракції "Голос" у Київраді, вважає, що повернення посольств до Києва добрий знак. Це сигнал, що західні партнери увірували в Україну як суверенну державу, і в те, що з часом військовим шляхом ми відіб'ємо всі окуповані російськими військами території.

Це добрий жест підтримки, що у Києві відносно безпечно, що наше місто лишається столицею і спроби тут насильно встановити маріонетковий режим не пройдуть. Планується повернення посольства США – це потужний знак, що наш головний партнер по підтримці з нами у скрутний час,

– зауважив Маленко.

Посольство США також планує повернутися до Києва / Фото VisaGlobal

Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", впевнений, що повернення посольств до Києва свідчить про кілька важливих моментів:

Перший – це переконаність в перемозі України у війні з Росією.

Другий – наша столиця стає доволі безпечним містом, загрози її захоплення немає.

Третій – жест підтримки українського народу в цій війні.

Четверте – бажання зміцнити свої позиції та здобути нові в сучасній Україні.

Вже зрозуміло, що Україна починає відігравати все більшу роль у світовій геополітиці та економіці. Потребує термінового реформування вся система безпеки не лише в Європі, а в цілому світі. І тут Україна матиме можливість стати впливовим світовим гравцем. Сучасна, загартована армія. Оновлена, динамічна повоєнна економіка. Потужні людські ресурси. Все це сприятиме зростанню міцності України. Наші закордонні країни-партнери добре розуміють реальну ситуацію та перспективи її розвитку, і тому намагаються бути поруч з нами у вирішальний період війни,

– додав Савісько.

Деякі експерти не вважають повернення посольств до столиці безпечним кроком / Фото КМДА

Водночас Анна Катруліна, консультантка зі стратегічних комунікацій, вважає, якщо зробити екскурс в історію, то видно, що посольства є у зоні ризику завжди, тому що є представництвами якоїсь держави, незалежно від того, чи є воєнний стан у країні, чи ні.

Вважаю, що відновлення роботи посольствами у Києві не є безпечним через наявні ризики,

– наголосила Катруліна.

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