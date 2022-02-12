Великобритания призвала своих граждан покинуть территорию Украины. МИД просит воспользоваться коммерческими рейсами и вернуться на родину.

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Посольство продолжает свою работу

Несмотря на то, что официальный Лондон призвал своих граждан покинуть Украину, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что дипломаты из Киева не будут выезжать. По ее словам, команда посольства продолжает свою работу.

Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать,

– заметила Симмонс.

Обратите внимание! США решили сократить количество дипломатов в Украине, соответственно часть работников посольств вылетит на родину. Кроме того, Госдеп США приказал американцам, работающим в составе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине покинуть территорию нашего государства.

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