Велика Британія закликала своїх громадян покинути територію України. Тамтешнє МЗС просить скористатися комерційними рейсами та повернутися на батьківщину.
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Посольство продовжує свою роботу
Попри те, що офіційний Лондон закликав свої громадян покинути Україну, пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що дипломати з Києва не виїжджатимуть. За її словами, команда посольства продовжує свою роботу.
Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати,
– наголосила Сіммонс.
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