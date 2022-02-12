Велика Британія закликала своїх громадян покинути територію України. Тамтешнє МЗС просить скористатися комерційними рейсами та повернутися на батьківщину.

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Посольство продовжує свою роботу

Попри те, що офіційний Лондон закликав свої громадян покинути Україну, пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що дипломати з Києва не виїжджатимуть. За її словами, команда посольства продовжує свою роботу.

Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати,

– наголосила Сіммонс.

Зверніть увагу! США вирішили скоротити кількість дипломатів в Україні, відповідно частина працівників посольств вилетить на батьківщину. Крім того, Держдеп США наказав американцям, які працюють в складі моніторингової місії ОБСЄ в Україні покинути територію нашої держави.

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