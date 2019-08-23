Посольство США трогательно поздравило Украину с Днем независимости стихом Лины Костенко
Посольство США поздравило Украину с 28-й годовщиной независимости исполнением стихотворения украинской писательницы Лины Костенко "Вечірнє сонце". Дипломаты опубликовали в сети соответствующее видеообращение.
Поздравление состоит из фрагментов, которые американские дипломаты и волонтеры Корпуса Мира записали во время своих путешествий в разные уголки Украины. Начинается ролик с исполнения дипломатами песни группы Brutto на слова стихотворения Костенко.
Читайте также: С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах
"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлому европейскому будущему", – говорится в сообщении посольства.
Смотрите видеопоздравление Посольства США:
Выбор редакции
-
ЦИК официально зарегистрировала новых депутатов, теперь таких – 395: списоксегодня , 01:33
-
Они понимали ее по-другому, – Кравчук объяснил, почему коммунисты проголосовали за независимость23 августа , 23:22
-
Главные новости 23 августа: новые кандидаты в Кабмин, ДТП с участием тещи Притулы и День флага23 августа , 22:50