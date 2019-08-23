Посольство США трогательно поздравило Украину с Днем независимости стихом Лины Костенко

Посольство США поздравило Украину с 28-й годовщиной независимости исполнением стихотворения украинской писательницы Лины Костенко "Вечірнє сонце". Дипломаты опубликовали в сети соответствующее видеообращение.

Поздравление состоит из фрагментов, которые американские дипломаты и волонтеры Корпуса Мира записали во время своих путешествий в разные уголки Украины. Начинается ролик с исполнения дипломатами песни группы Brutto на слова стихотворения Костенко.

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"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлому европейскому будущему", – говорится в сообщении посольства.

Смотрите видеопоздравление Посольства США: