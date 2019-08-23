Посольство США зворушливо привітало Україну з Днем незалежності віршем Ліни Костенко

Посольство США привітало України з 28-ю річницею незалежності виконанням вірші української письменниці Ліни Костенко "Вечірнє сонце". Дипломати опублікували в мережі відповідне відеозвернення.

Вітання складається з фрагментів, які американські дипломати і волонтери Корпусу Миру записали під час своїх подорожей в різні куточки України. Починається ролик з виконання дипломатами пісні групи Brutto на слова вірша Костенко.

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"З Днем незалежності, Україно! США горді бути вашим партнером в прагненні України до процвітання і світлого європейського майбутнього", – мовиться в повідомленні посольства.

Дивіться відеопривітання Посольства США: