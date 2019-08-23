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      Посольство США зворушливо привітало Україну з Днем незалежності віршем Ліни Костенко

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      Посольство США зворушливо привітало Україну з Днем незалежності
      Посольство США зворушливо привітало Україну з Днем незалежності / Кадр з відео

      Посольство США привітало України з 28-ю річницею незалежності виконанням вірші української письменниці Ліни Костенко "Вечірнє сонце". Дипломати опублікували в мережі відповідне відеозвернення.

      Вітання складається з фрагментів, які американські дипломати і волонтери Корпусу Миру записали під час своїх подорожей в різні куточки України. Починається ролик з виконання дипломатами пісні групи Brutto на слова вірша Костенко.

      Читайте також: З Днем Незалежності, Україно: привітання в прозі і віршах

      "З Днем незалежності, Україно! США горді бути вашим партнером в прагненні України до процвітання і світлого європейського майбутнього", – мовиться в повідомленні посольства.

      Дивіться відеопривітання Посольства США:

       

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      Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Новини США Ліна Костенко
      Джерело: 24 канал
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