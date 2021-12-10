Немецкие СМИ показали, что делала полити в среду, 8 декабря. Накануне Бундестаг овациями провел ее с поста канцлера Германии.

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Первый день "новой жизни" Меркель

В свой первый день после отставки Меркель проснулась довольно рано и уже в 8:20 вышла из своей квартиры и села в автомобиль. Похоже, пока что ей не очень удается "просыпаться позже", как она планировала. Политик направлялась в свой офис на Unter den Linden.

Меркель вышла из дома утром / Фото Bild

Как и все руководители немецкого правительства и президенты страны она будет иметь собственный офис и небольшой штат сотрудников. Ранее в него входили офис-менеджер, 2 ассистента, секретарь и водитель. Впрочем, по информации Der Spiegel, Меркель планирует расширить его. Там будет работать не 5, а 9 человек. Некоторых немецких политиков это возмутило.

Домой – после обеда

Впоследствии бывшая канцлер отправилась в супермаркет Hit Ullrich. На кадрах, обнародованных в СМИ, видно охранника рядом. Впрочем, женщина толкала тележку для покупок сама. Внутри еще ничего не было, а это свидетельствует о том, что фото сделано, когда она только заходила в магазин.

Во второй половине дня Меркель вернулась в квартиру. Немецкие СМИ шутят, что она "позволила отвезти себя домой". Якобы иначе просидела бы в канцелярии допоздна. По информации журналистов, по состоянию на 20:34 свет в окнах квартиры бывшего канцлера все еще светился. Это все, что им удалось выяснить.

Меркель планирует наконец-то отдохнуть

Отвечая на вопрос о том, чем она будет заниматься после отставки, Меркель уверяла, что не будет заниматься политикой. "Я не буду решать политических конфликтов. Этим я уже занималась много лет", – заметила немка. Вместо этого она подчеркнула, что теперь у нее наконец-то по-настоящему будет время на книги и сон.

Пока еще не знаю, чем займусь после отставки. Как я уже говорила раньше: сначала немного отдохну, а потом посмотрим, что взбредет в голову,

– заявила Меркель в интервью Deutsche Welle.

Политик подчеркнула, что должность канцлера требовала от нее постоянной концентрации. Ведь все время надо было быть начеку, чтобы реагировать, "если что-то случается". По словам Меркель, эта работа ей нравилась. Чтобы понять, чем заниматься дальше, ей может понадобиться несколько месяцев.

Интересный факт: о своих намерениях уйти в отставку Меркель сообщила еще в 2018 году. Тогда она заявила, что "в определенный момент нужно сказать, чтобы уже другие брали на себя ответственность".

О Германии после Меркель – в блоге WTF на 24 канале: смотрите видео