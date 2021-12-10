Німецькі ЗМІ показали, що робила політикиня у середу, 8 грудня. Напередодні Бундестаг оваціями провів її з посади канцлера Німеччини.

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Перший день "нового життя" Меркель

У свій перший день після відставки Меркель прокинулася досить рано й вже о 8:20 вийшла зі своєї квартири та сіла в автомобіль. Схоже, поки що їй не дуже вдається "прокидатися пізніше", як вона планувала. Політикиня прямувала до свого офісу на Unter den Linden.



Меркель вийшла з дому зранку / Фото Bild

Як і всі очільники німецького уряду та президенти країни вона матиме власний офіс та невеликий штат співробітників. Раніше до нього входили офіс-менеджер, 2 асистентів, секретар та водій. Втім, за інформацією Der Spiegel, Меркель планує розширити його. Там працюватиме не 5, а 9 людей. Деяких німецьких політиків це обурило.

Додому – після обіду

Згодом колишня канцлерка відправилася у супермаркет Hit Ullrich. На кадрах, оприлюднених у ЗМІ, видно охоронця поруч. Втім, жінка штовхала візок для покупок сама. Всередині ще нічого не було, а це свідчить про те, що фото зроблене, коли вона тільки заходила у магазин.

У другій половині дня Меркель повернулася у квартиру. Німецькі ЗМІ жартують, що вона "дозволила відвезти себе додому". Мовляв, інакше просиділа б у канцелярії допізна. За інформацією журналістів, станом на 20:34 світло у вікнах квартири колишньої канцлерки все ще світилося. Це все, що їм вдалося з'ясувати.

Меркель планує нарешті відпочити

Відповідаючи на питання про те, чим вона займатиметься після відставки, Меркель запевняла, що не займатиметься політикою. "Я не вирішуватиму політичних конфліктів. Цим я вже займалася багато років", – зауважила німкеня. Натомість вона наголосила, що тепер врешті по-справжньому матиме час на книги та сон.

Наразі ще не знаю, чим займусь після відставки. Як я вже казала раніше: спочатку трохи відпочину, а потім подивимося, що спаде на думку,

– заявила Меркель в інтерв'ю Deutsche Welle.

Політикиня наголосила, що посада канцлерки вимагала від неї постійної концентрації. Адже весь час треба було бути напоготові, аби реагувати, "якщо щось трапляється". За словами Меркель, ця робота їй подобалася. Аби зрозуміти, чим займатися далі, їй може знадобитися декілька місяців.

Цікавий факт: про свої наміри піти у відставку Меркель повідомила ще у 2018 році. Тоді вона заявила, що "у певний момент потрібно сказати, аби вже інші брали на себе відповідальність.

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