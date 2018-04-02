Сегодня последний день возможности внести изменения для регистрации на ВНО
2 апреля – последний день, когда желающие сдавать тесты основной сессии внешнего независимого тестирования могут внести коррективы в свои регистрационные анкеты.
Изменить данные нужно в созданном собственном кабинете на сайте УЦОКО.
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Напомним, 24 марта состоялось пробное тестирование по украинскому языку и литературе, а 31 марта абитуриенты сдавали тест по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.
Отметим, в этом году основная сессия ВНО пройдет с 22 мая по 13 июня.
Источник: 24 Канал
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